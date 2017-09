Tragedia ad Arzano: ragazza precipita dal balcone e muore a 18 anni

Tragedia nel centro di Arzano. Una ragazza di 18 anni, M.C., ha perso la vita cadendo dal terzo piano della sua abitazione in via Napoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, i carabinieri ed un mezzo del 118. Inutile il trasporto della giovane in ospedale, dove i medici no hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un suicidio, sebbene non siano note le cause del possibile gesto. Numerosi i messaggi di affetto per i familiari della ragazza, oltre che quelli - sempre sui social - a lei dedicati.