Commerciante morto durante rapina alla Pignasecca, 46enne condannato a 8 anni

E' stato condannato a 8 anni di reclusione per tentata rapina, ma assolto dall'accusa di omicidio, Luigi Del Gaudio, il 46enne finito sotto processo per la morte di Antonio Ferrara, il commerciante della Pignasecca, titolare dello storico minimarket "Pietruccio", deceduto lo scorso 7 dicembre per infarto all'interno del suo negozio.

Il 46enne, armato di una pistola poi rivelatasi giocattolo, tentò di rapinare il negoziante, poi colto da malore e morto. Del Gaudio si costituì qualche giorno dopo il fatto.

Il pm lo scorso 23 settembre chiese 12 anni di reclusione per il 46enne, ipotizzando oltre al reato di tentata rapina anche quello di omicidio come conseguenza di un altro reato.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 90 giorni.