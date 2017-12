"Non dovevi permetterlo": i parenti del piccolo Genny distrutti

Una morte assurda che non ha spiegazioni. Il caso di Genny, il piccolo di 18 mesi deceduto per soffocamento ieri, mentre giocava in casa, ha distrutto una famiglia di Afragola.

Una vicenda che ha profondamente scosso la popolazione cittadina. Il piccolo è rimasto soffocato dal divano sotto il quale si era nascosto. Inutili i soccorsi prestati nell'ospedale di Villa dei Fiori di Acerra. Dopo quasi un'ora di disperati tentativi di rianimazione i medici hanno infatti dovuto constatarne il decesso.

Enorme il dolore dei familiari, che soltanto in parte traspare da alcuni messaggi da loro lasciati sui social. "Basta con tutte queste cattiverie - recita uno di questi - Non ho parole per descrivere il dolore che ho dentro. Era una anima innocente e non puoi permettere che volasse via. Aveva una vita intera e te lo sei portato via, hai accettato che una mamma soffrisse per il resto della vita e distruggere una famiglia intera. Angelo mio, ti porterò per sempre nel cuore".



intanto sulla vicenda sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Casoria. La salma resta sotto sequestro disposto della procura di Nola.