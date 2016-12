Morto l'imprenditore Pasquale Di Francesco

Si è svegliata con una brutta notizia questa mattina Torre Annunziata. A soli 44 anni è morto nella notte Pasquale Di Francesco, imprenditore ed ex consigliere ed assessore comunale. Il giovane, appartenente alla storica famiglia di pasticcieri oplontini, non ce l'ha fatta a resistere al male incurabile contro cui combatteva da anni. Proprio all'attività di famiglia aveva dedicato gli ultimi dieci anni della sua vita portando avanti una tradizione ultra-decennale.

Nel 1995, giovanissimo, era entrato a far parte dell'assise comunale come consigliere restandovi per due mandati fino al 2005. Subito dopo venne nominato assessore dal sindaco Luigi Monaco rimanendo in carica per tutto il mandato del primo cittadino fino al 2007. Poi scelse di lasciare la politica e di dedicarsi all'attività di famiglia. Fino alla scoperta del male e la dura lotta che si è conclusa questa notte con la sua dipartita. Di Francesco lascia la moglie ed un bimbo di 10 anni. I funerali si terranno venerdì 30 dicembre alle 11 e 30 nella parrocchia dell'Immacolata Concezione.