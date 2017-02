Lutto ad Afragola, morto il medico Paolo D’Ambrosio

Un giorno triste per la cittadinanza di Afragola, che piange la morte del noto medico Paolo D'Ambrosio.

Come riportato da Ottopagine, D'Ambrosio aveva appena terminato il giro di visite presso lo studio medico di cardiologia Ginolfi. Tornato a casa, prima di entrare nell’auto che aveva parcheggiato in via Cesare Battisti, si è accasciato al suolo.

Residente ad Acerra, cinquantuno anni, il medico ha perso la vita per un arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo, D'Ambrosio è morto davanti agli occhi delle persone che notandolo avevano chiesto aiuto.