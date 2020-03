Morte Barbaro jr, figlio del re delle griffe della Galleria Umberto: disposta l'autopsia

Pasquale Barbaro, 38 anni, figlio di Antonio Barbaro, il re delle griffe della Galleria Umberto di Napoli, è deceduto dopo essersi sottoposto a un intervento non invasivo alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno per perdere peso.

In seguito all’impianto del palloncino gastrico, giovedì scorso nel tardo pomeriggio era tornato a casa, ma due giorni dopo è stato trovato senza vita nel suo letto nella sua casa di via Caracciolo. La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che potrebbe chiarire gli esiti del decesso.

Pasquale Barbaro lascia un figlio.

Autopsia

"Attendiamo i risultati dell’autopsia. Se qualcuno ha sbagliato e ha agito con superficialità dovrà pagare. E' una morte assurda", denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.