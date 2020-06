Lutto per il cantante Gianni Fiorellino, il messaggio al padre: "Sarai il mio grande amico"

E' morto ieri, in seguito a un malore, Fioravante Fiorellino, 67enne napoletano. L'uomo, padre del noto cantante Gianni (noto a livello nazionale anche per una partecipazione a Sanremo) si è accasciato mentre era nel centro commerciale Auchan di Giugliano. Stando a una prima ricostruzione il 67enne sarebbe riuscito a chiedere aiuto ma i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto salvare l'uomo.

In queste ore le bacheche social del cantante si riempiono di messaggi di cordoglio ma il ricordo più toccante proviene dallo stesso Gianni Fiorellino: "Sarai sempre il mio più grande amico", ha scritto il cantante, diffondendo un filmato di un concerto in cui a suonare la chitarra, in un preciso assolo, è proprio il padre Fioravante.

Fiorellino ha poi voluto ringraziare tutti per i messaggi d'affetto.