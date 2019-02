Sei ore nel pronto soccorso in codice giallo, muore 72enne. I familiari denunciano

Un uomo di 72 anni è morto ieri sera nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli. I familiari dell'uomo hanno presentato una denuncia dichiarando che l'uomo, dalle 14:30 alle 21 (orario del decesso) l'uomo si trovava nel pronto soccorso per dolori addominali e in codice giallo. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e ordinato l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era già stato tre giorni fa in ospedale, con gli stessi sintomi, ed era stato dimesso. La notizia è riportata dal Mattino.