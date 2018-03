Ancora un operaio napoletano morto: è Nunzio Industriale

Tre operai di origini napoletane morti in altre regioni in meno di 48 ore. L'ultimo in ordine di tempo è Nunzio Industriale, di 52 anni. È caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre lavorava su un traliccio. L'incidente è avvenuto a San Godenzo, al Mugello in provincia di Firenze. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando ad un traliccio di una compagnia telefonica quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

L'impatto gli è stato fatale. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno realizzato i primi rilievi e stanno conducendo le indagini. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza previste per legge. L'operaio lavorava per una ditta esterna della provincia di Pistoia.