La madre muore spinta giù dalle scale, lei si suicida: dramma a Mugnano

Alla morte di Nunzia Marciano, 80 anni, si è giunta anche quella della figlia 40enne Tiziana Capasso. Il dramma familiare consumatosi stamane a Mugnano si conclude nel peggiore dei modi, con un nuovo lutto.

La donna si è spenta in ospedale, al San Giuliano di Giugliano, per le ferite riportate. Quanto è accaduto prima è ancora da chiarire. Pare che avesse spinto - non è chiaro se volontariamente o meno - l'anziana madre dalle scale provocandone la morte. Successivamente si è lanciata giù dal balcone dell'abitazione in cui vivevano, in via Di Giacomo.

Sul luogo dell'omicidio-suicidio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mugnano e della Compagnia di Marano che ricostruiranno la vicenda.

Soltanto una ventina di giorni fa le due donne avevano affrontato il lutto del loro congiunto, il padre di Tiziana.

Il cordoglio del sindaco di Mugnano.