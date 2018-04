Le ultime immagini di Nicola: solo con la camicia in bocca

Gli ultimi istanti di vita di Nicola Marra, il 20enne trovato morto a Positano ieri mattina, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del locale “Music on the Rocks”. Le immagini mostrano il ragazzo in evidente stato di alterazione tornare verso la sua macchina a piedi. Una volta entrato nell'abitacolo, ne è sceso dopo pochi secondi. Si è tolto la camicia e se l'è messa in bocca ed ha ripreso a camminare lungo la strada amalfitana.

Da quel momento le telecamere hanno perso le sue tracce così come gli investigatori che hanno ripercorso gli ultimi attimi di vita del giovane per provare a capire la dinamica dei fatti che l'ha portato alla morte. Sul tavolo dei carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Roberto Martina, e del sostituto della procura locale, Federico Nesso, ci sono tutte le ipotesi. L'unico indizio per ora è rappresentato dalla camicia strappata ritrovata da alcuni abitanti della zona.