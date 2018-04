Nicola Marra, i funerali del 21enne precipitato nel vuoto a Positano

Si terranno oggi i funerali di Nicola Marra, il 21enne napoletano morto dopo aver festeggiato Pasqua in discoteca, a Positano, con alcuni amici. Le esequie avranno luogo alle 15, presso la chiesa di Santa Caterina a Chiaia, vicinissima a dove abitava il giovane.

L'autopsia, effettuata presso il Ruggi d'Aragona di Salerno, ha fatto emergere che la morte sarebbe avvenuta intorno alle 4.30, per trauma cranico. Il ragazzo, allontanatosi di corsa dagli amici che raccontano di non essere riusciti a seguirlo, è precipitato da un'altezza di 70 metri perdendo sul colpo la vita. Ci vorrà ancora qualche giorno, invece, per conoscere il risultato dei test tossicologici effettuati sulla salma, restituita ieri pomeriggio ai familiari così da rendere possibile nella giornata di oggi la cerimonia funebre.

Sulla vicenda indaga la procura di Salerno. L'ipotesi, contro ignoti, è "morte come conseguenza di altro reato". Sono state acquisite immagini di sicurezza e tabulati telefonici, e raccolte testimonianze di amici e familiari.

I legali della famiglia vogliono vederci chiaro: il fatto che il giovane si sia lanciato da solo e di corsa lungo quel sentiero sarebbe stata una scelta estremamente inconsueta per il suo carattere. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza lo hanno ritratto mentre da solo si allontanava a piedi, per poi dirigersi dalla spiaggia di Positano alla Piazza dei Mulini e quindi sulla statale Amalfitana. Una strada lunga, percorsa mordicchiandosi la camicia che aveva in mano.

Di buona famiglia, Nicola è descritto come un ragazzo solare, attivo ed impegnato nel sociale. Faceva la spola tra Napoli e Roma, dov'era iscritto alla Luiss.