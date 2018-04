Morte Nicola Marra, l'autopsia: "Sostanze chimiche e alcol nel sangue"

Emergono nuovi particolari sulla tragedia di Nicola Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano, quando cadde in un dirupo dopo aver trascorso la serata in discoteca. I risultati ufficiali dell'autopsia saranno consegnati ai magistrati che indagano sulla vicenda soltanto tra una settimana: a quanto pare, secondo quanto riportato dal Mattino, nel sangue del ragazzo c'erano sostanze chimiche per risalire all'origine delle quali sono necessari ulteriori accertamenti.

Nel corpo del giovane sono state trovate tracce di alcol, ma non in grande quantità da giustificare quanto accaduto. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire il comportamento del giovane e dei suoi amici, così come richiesto dalla famiglia della vittima.

Il parere del legale dei familiari aveva già fatto emergere dubbi. Nicola non sarebbe mai allontanato dal solo al buio se prima non fosse successo qualcosa. La certezza è che il ragazzo lo ha fatto, come registrato dalle telecamere di sicurezza, andando infine incontro accidentalmente alla morte.

Il reato per cui gli inquirenti sono al lavoro è "morte come conseguenza di altro delitto", ma non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati.