Dramma in provincia, bimbo di un mese muore durante la notte

È stato aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di un neonato di Pomigliano, con appena un mese di vita. L'ipotesi è omicidio colposo: a darne notizia è la testata ilmediano.com.

Il piccolo è arrivato la scorsa notte all'ospedale Santobono, per perdere la vita poche ore dopo.

In corso accertamenti per capire se si tratta di un caso di morte in culla (Sids, una sindrome che in realtà non corrisponde ad una patologia vera e propria). A breve verrà disposta l'autopsia.