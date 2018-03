"Scusa se non sono riuscito a proteggerti": il dolore degli amici di Micaela

È una 22enne ischitana di nome Micaela la vittima dell'incidente stradale avvenuto all'alba sull'isola verde. La ragazza ha perso la vita in zona Castiglione, dove è avvenuto l'impatto. Seconda le prime notizie, l'uomo alla guida dell'auto in cui c'era Micaela sarebbe stato tratto in arresto con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Sarebbe stato trovato positivo ai test tossicologici e alcolemici. Ricordiamo che nel codice penale il reato, da poco introdotto, prevede pene tra gli 8 e i 12 anni per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza e provoca la morte di una persona.

La vittima è la bellissima Micaela, una ragazza solare e innamorata della vita. Gli amici stanno lasciando messaggi sulla bacheca facebook della 22enne. "Ciao vita mia, scusa se non sono riuscito a proteggerti"; "ti ricorderò sempre, ti voglio bene"; "ciao piccola grande donna"; "non ci sono parole".