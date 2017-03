Martina muore a 17 anni: "Un'altra vittima della Terra dei fuochi"

Lutto a Mariglianella, dove Martina si è spenta a soli 17 anni. Si tratta di una ragazza la cui vicenda è piuttosto nota in città: alla sua giovanissima età combatteva da già 4 anni un'eroica battaglia contro un terribile male.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza a familiari e amici della ragazza, accompagnati anche in questo caso dall'indignazione e la rabbia per quella che potrebbe essere l'ennesima vittima innocente della Terra dei Fuochi.

Così Gabriel Aiello, del movimento "Ci avete ucciso la salute": "Martina è volata via, aveva 17 anni…Aveva la mia età, un’età dove inizi a pensare al futuro, dove inizi a progettare, ma in questa terra i progetti non li puoi fare. L’ennesimo fiore viene strappato violentemente dalla nostra terra. Quanti ancora dovranno morire?".