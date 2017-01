Lutto a Chiaiano: morto Mario di “Uomini e Donne”

Era diventato famoso grazie al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, partecipando al trono “over”. Nel quartiere era, però, già conosciuto e molto amato. Lutto a Chiaiano per la scomparsa di Mario Carducci, 80enne, scomparso nelle scorse nel suo quartiere a Napoli. L'uomo aveva partecipato al programma di Canale 5 corteggiando la signora Brigida Tafaro. Con lei aveva lasciato la trasmissione per provare ad avere una relazione. A rendere nota al grande pubblico la sua scomparsa è stato un altro partecipante del format televisivo, Giuliano Giuliani.

Lo ha ricordato su Facebook con un lungo post esaltandone la simpatia e l'umanità. «Che tristezza! Me lo ricordo nei camerini, gran fumatore, non parlava male di nessuno e nei suoi occhi grandi si leggeva tanta sofferenza di vita vissuta. Ciao Mario. Troverai alcuni amici che sono partiti prima di te. Ti ricorderò sempre. Un abbraccio caro Mario». Anche la sua ex compagna, per pochi mesi, lo ha ricordato con grande affetto e commozione dopo l'esperienza vissuta insieme negli studi Mediaset. Nel suo quartiere alla periferia di Napoli ormai era diventato una vera e propria star con la sua simpatia e la partecipazione televisiva. In tanti lo hanno ricordato con affetto e simpatia.