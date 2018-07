È morta Maria Colonnese, libraia ed editrice

Un altro pezzo della cultura napoletana lascia la città. È morta questa mattina, all'età di 71 anni, Maria Colonnese. Fondatrice dell'omonima libreria e della casa editrice di piazza Miraglia, era impegnata da anni nella diffusione della cultura in città. Insieme al marito Gaetano aveva creato una delle realtà culturali più vive del posto.

Esperta di libri di antiquariato è sempre stata considerata da tutti una persona molto dolce e discreta. Così la ricorda anche il figlio Edgar su Facebook. I funerali sono previsti per domani, sabato 7 luglio, alle 12. Il corteo funebre partirà proprio da piazza Miraglia, luogo della storica libreria, per arrivare a via Santa Maria di Costantinopoli.