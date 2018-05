Morte Luigi Chierchia, denunciato il 67enne per il quale stava lavorando

Un uomo di 67 anni è stato denunciato (omicidio colposo l'ipotesi) per la morte di Luigi Chierchia, il 21enne di Lettere morto mentre lavorava nel deposito di una ditta di lavorazione marmi in via Casarielli a Sant’Antonio Abate.

Secondo gli inquirenti il 67enne aveva chiesto a Chierchia una prestazione occasionale di manodopera, ovvero aiutarlo a spostare alcune lastre di marmo. Durante le operazioni però il carico è caduto rovinando sul copro del ragazzo, rimasto schiacciato. Inutile il trasporto del giovane all'ospedale di Castellammare.

L'autorità giudiziaria ha disposto che sul corpo del 21enne venga effettuata l’autopsia, mentre nel deposito i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Torre Annunziata hanno effettuato i rilievi del caso.