Fiaccolata per Guglielmo Celestino, il giovane morto a via Aniello Falcone

Si sono ritrovati direttamente in via Aniello Falcone, di fronte al luogo dove si è verificata la tragedia. Una fiaccolata per fare luce sulla tragedia che ha colpito il giovane. Molti i volti noti per l'impegno nel sociale come Mario Fontana, padre Massimo, Aldo De Chiara, Gennaro Esposito, il cugino di Maurizio Estate, Davide, i ragazzi dello Shekinà (centro vomerese dell'impegno cattolico), e poi alcuni amici di Guglielmo Celestino con i nervi a fior di pelle.

Nessuno affacciato alle finestre delle belle case di via Aniello Falcone, molte con le luci accese, come se la città avesse già fagocitato la tragedia di Guglielmo e della sua famiglia. Sguardi bassi, persi, incredulità e dolore, nessuna polemica, nessuna recriminazione, soprattutto nessuna voglia di fare della tragedia di Guglielmo una passerella.