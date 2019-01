Entra in ospedale per un ematoma, muore per una grave infezione dopo un'agonia di 4 mesi

E’ entrato in ospedale per rimuovere un ematoma, non è più uscito: ha contratto una grave infezione e dopo quattro mesi di calvario è morto. Sulla base dell’esposto presentato dai familiari, assistiti da Studio 3A, la magistratura ha aperto un procedimento penale: sono stati iscritti nel registro degli indagati sei medici e martedì 8 gennaio sarà affidato l’incarico per l’esame autoptico.

L’odissea di Giulio Monaco, 68 anni, di Casalnuovo di Napoli, operaio di una manifattura tabacchi in pensione, inizia il 20 agosto 2018 quando viene ricoverato d’urgenza al presidio ospedaliero di S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, nel reparto di Neurochirurgia, per un intervento di rimozione di un ematoma subaracnoideo bilaterale. L’operazione sembra riuscita, nei successivi tre giorni il paziente risulta in buono stato fisico e vigile. Ma il 24 agosto gli infermieri lo trovano a terra, ai piedi del letto, tutto tremante e senza forze.

Odissea

Da allora è un continuo e inesorabile peggioramento: il personale medico accerta la presenza di una grave infezione in atto, tanto da sottoporlo a un secondo intervento, il 27 agosto: ne subirà anche un terzo, qualche giorno dopo. Le condizioni del 68enne, tuttavia, restano gravi e critiche: il 9 settembre entra in coma, da cui non uscirà più, viene trasferito nel reparto di terapia intensiva e intubato.

Trasferimento

I medici prospettano allora il trasferimento del loro congiunto in altra struttura per un intervento cardiochirurgico urgente a cuore aperto in quanto, a loro dire, l’infezione si sarebbe diffusa, appunto, anche al cuore. Non riuscendo a capacitarsi di cosa fosse successo, e di fronte alle risposte del tutto insoddisfacenti dei sanitari, il 15 settembre 2018 i familiari della vittima presentano una prima denuncia querela alla Procura di Napoli, che apre dunque un procedimento penale per lesioni colpose gravissime per il tramite del Pubblico Ministero, dott. Michele Caroppoli: il magistrato richiede e acquisisce tutte le cartelle cliniche e la relativa documentazione inerente il ricovero all’ospedale di Pozzuoli. Il paziente prima viene trasferito al Policlinico Federico II di Napoli per l’intervento a cuore aperto che in realtà non sarà mai effettuato in quanto non necessario a detta dei medici del presidio partenopeo, che lo curano e lo sottopongono a tracheotomia. Quindi, persistendo lo stato comatoso, Monaco viene ricoverato all’istituto di riabilitazione Maugeri di Telese Terme, in provincia di Benevento, dove gli viene diagnosticato un gonfiore all’addome dovuto alla presenza di feci che sarebbero state eliminate tramite clisteri e sondini. L’operazione, tuttavia, avrebbe provocato un allarmante abbassamento di pressione in conseguenza del quale il paziente viene nuovamente trasferito, questa volta presso l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Dove però il 17 dicembre è spirato. E’ stato quindi presentato un ulteriore esposto alla Procura di Napoli che, per questioni di competenza territoriale del luogo dov’è avvenuto il decesso, ha passato il fascicolo, divenuto ora per omicidio colposo, ai colleghi di Benevento. Il Pubblico Ministero della Procura beneventana titolare del procedimento, la dott.ssa Francesca Saccone, anche come atto dovuto per dare loro modo di nominare consulenti di parte, ha iscritto nel registro degli indagati sei medici che hanno avuto in cura la vittima all’ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, dei reparti di Neurochirurgia e Terapia Intensiva e Rianimazione.

Autopsia

Il Sostituto Procuratore ha altresì disposto sulla salma l’esame autoptico che sarà fondamentale per chiarire esattamente le cause del decesso e affiderà l’incarico a due propri consulenti tecnici, individuati nel dott. Lamberto Pianese e nel dott. Gabriele Carrabs: il conferimento avrà luogo martedì 8 gennaio 2019, alle ore 14, presso il palazzo di Giustizia di Benevento.