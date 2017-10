Morte Giulio Coppola, indagato per omicidio stradale l'amico alla guida

Sarebbe indagato per omicidio stradale il ragazzo che guidava l’auto con a bordo Giulio Coppola, il 26enne di Torre Annunziata morto ieri dopo 48 ore di agonia trascorse all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

L'incidente è avvenuto a Torre del Greco, in via Campariello. L'auto in cui sedeva – lato passeggero – Giulio è uscita fuori dalla carreggiata, per motivi ancora da accertare. Delle cinque persone a bordo altre due ne sono rimaste ferite, sebbene in modo non grave.

Il conducente è stato sottoposto al test tossicologico e a quello alcolemico, come disposto dalla Procura di Torre Annunziata. Sequestrata la vettura incidentata. A dare la notizia è Internapoli.