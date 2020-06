Terribile lutto per Gattuso, si è spenta la sorella Francesca

Si è spenta Francesca Gattuso, sorella dell'allenatore del Napoli Gennaro. Aveva 37 anni. Tra i primi a darne la terribile notizia è stato Luca Serafini, giornalista di Sportitalia e Milan Tv nonché grande amico dell'ex rossonero.

"Ciao Francesca Gattuso – ha scritto sui social il giornalista – Caro Rino, sei forte e coraggioso. Ti auguro di superare questo dolore senza fine... Ti sono vicino e condivido il tuo strazio, prego per la tua amata sorella".

La donna era ricoverata in ospedale a Varese, in terapia intensiva, dallo scorso febbraio, quando accusò un grave malore durante la serata di Sampdoria-Napoli. Il tecnico disertò la conferenza stampa proprio per raggiungerla immediatamente in Lombardia.

L'allenatore del Napoli pare abbia appreso la notizia mentre era a Castel Volturno, durante l'allenamento giornaliero degli azzurri in vista della ripresa della stagione.