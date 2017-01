Investito da uno scooter pirata a Pozzuoli: Fortunato Costa non ce l'ha fatta

È finita purtroppo nel peggiore dei modi la vicenda del 63enne di Quarto investito alcuni giorni fa da uno scooter a Pozzuoli. Fortunato Costa, questo era il suo nome, è morto ieri sera all'ospedale Santa Maria delle Grazie. A darne notizia è la testata Cronaca Flegrea.

L'uomo era stato investito in via Gandhi lo scorso 26 dicembre. Due i presunti investitori, secondo alcuni testimoni in sella ad un mezzo nero.

Costa è stato portato al nosocomio puteolano con diverse fratture, ed in condizioni che sono andate man mano aggravandosi. I due pirati della strada, se non si costituiranno, possono rischiare l'arresto per omicidio stradale.