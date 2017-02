Investito e ucciso da un'auto pirata: tragedia a Giugliano

Un uomo è stato investito e ucciso nella mattinata di oggi a Giugliano, in via Ripuaria, da un'auto pirata. Si tratta di un extracomunitario del quale, al momento, non sono ancora state rese note le generalità.

Sono stati degli automobilisti di passaggio, visto il corpo al suolo, ad avvertire le autorità perché intervenissero.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale partenopea ed i colleghi della scientifica. Si indaga per risalire all'identità della vittima, così come a quella del pirata della strada che l'ha ucciso senza prestare alcun tipo di soccorso.