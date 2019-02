Lutto nel mondo della politica: addio a dirigente Pd

Marano in lutto per la scomparsa dell'assessore Ettore Amore. Il politico è deceduto nella notte: stava combattendo una lunga malattia ma negli ultimi tempi la situazione era peggiorata. L'intera comunità lo ricorda per la sua attività politica e non solo. Era assessore con delega allo Sport, commercio e periferie. Aveva anche guidato il circolo cittadino del Partito democratico.

La sua morte ha comunque colpito tutti, al di là degli schieramenti e delle ideologie politiche. Quanti lo conoscevano ed apprezzavano ora sono in attesa di conoscere i dettagli per i funerali che probabilmente si svolgeranno nella giornata di domani. A ricordarlo è stato anche il presidente del Pd a Napoli, Tommaso Ederoclite, con un post su Facebook.

Il post

“Ettore Amore era una di quelle persone buone, quelle verso le quali puoi tranquillamente abbassare le difese ed essere te stesso. Non ti avrebbe mai fatto del male, non ne era capace. Ci potevi rimanere ore a parlare e aveva una sua idea su tutto, di persone così se ne trovano poche. Ettore era un bravo dirigente politico, aveva preso come segretario un partito in ginocchio a Marano e lo aveva in pochi anni messo su e portato alla vittoria. Ettore purtroppo se n’è andato. Ettore mi mancherà” queste le parole di Ederoclite.