Settantaduenne morto al San Paolo, le indagini: in quattro sotto inchiesta

La Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone per la morte di Eduardo Estatico, il 72enne che ha perso la vita lo scorso sabato sera dopo quella che - denunciano i familiari - è stata un'attesa di 6 ore al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di via Terracina.

L'ipotesi di reato formulata per i quattro è omicidio colposo in cooperazione.

Nella mattinata di domani, alle 10.30, il pubblico ministero conferirà l'incarico al pool di consulenti individuati per l'autopsia, già disposta ma la cui data non è ancora stata fissata. L'avvocato Michele Tarasco, che cura gli interessi della famiglia Estatico, intanto, nominerà un proprio consulente medico legale.