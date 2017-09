Cade da un'impalcatura: operaio muore dopo un volo di 10 metri

Si chiamava Domenico Praiola ed aveva 45 anni l'operaio morto sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Giugliano. Secondo quanto al momento ricostruito dalla polizia, l'uomo era su una impalcatura, impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile in vico Amantea, traversa di via Coppola nel centro di Giugliano.

Praiola, intorno alle 15, è caduto da un'altezza di circa 10 metri. L'impatto al suolo ha reso immediatamente disperate le sue condizioni. Soccorso dai suoi colleghi, è stato trasportato al San Giuliano di Giugliano, dove poco dopo i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Le indagini sono in corso. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la vittima - al pari degli altri operai presenti - non apparteneva ad alcuna ditta edile. L'intero stabile è stato sequestrato, così come gli impianti di videosorveglianza. Dai primi accertamenti, pare che l'uomo non indossasse il casco di protezione.