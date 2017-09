Operaio caduto dall'impalcatura a Giugliano: Domenico lascia una moglie e tre figli

È lutto a Giugliano per la morte di Domenico Pragliola, l'operaio 45enne morto ieri nel centro cittadino. L'uomo era al lavoro per la ristutturazione di un edificio di vico Amantea (conosciuta anche come vico Miciano) quando è precipitato da un'impalcatura. Un volo di 12 metri che gli è stato fatale: è morto al San Giuliano per le ferite riportate.

Mentre proseguono le indagini – gli inqurienti hanno interrogato gli altri operai al lavoro con lui – amici e familiari piangono l'ennesimo morto sul lavoro. Pragliola aveva una moglie e tre figli. Avevano già perso, come riporta il Meridiano, un quarto bambino a causa di una grave malattia.

L'operaio era appassionato di tammurriata giuglianese. Era apprezzato dalle tantissime persone che lo conoscevano, ed è descritto come un lavoratore onesto molto dedito alla sua famiglia.