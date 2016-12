Addio Dimino: il pescatore procidano aveva 80 anni

Dimino non c'è più. Lo chiamavano così a Procida, Domenico Intartaglia, classe '37. Tra gli ultimi pescatori di lenza dell'isola, si è spento a 80 anni dopo una fulminea malattia. A darne notizia, il Mattino.

Il pescatore della Chiaiolella era conosciutissimo. Per lui i fondali di Procida, Ischia e Vivara non avevano segreti. Era la sua vita: ore e ore trascorse sul mare per catturare il pesce poi rivenduto ai ristoratori locali.

Esperienza, amore per il mare, talento puro. E il retaggio familiare: era figlio d'arte, di papà Carlino detto "Menechiello". Una vita fatta di sacrifici. Dimino, raccontano, spesso ricordava un episodio. La sua lotta contro un pesce di quasi quattro chili. Una vicenda alla Hemingway, accaduta per davvero, e nelle acque di Procida.