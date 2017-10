Morto in Tangenziale, la fidanzata: “Voglio la verità, ho bisogno del vostro aiuto”

Non si dà pace Francesca, la fidanzata del 27enne Daniele Ciffolilli che ha perso la vita sulla Tangenziale di Napoli, in un incidente avvenuto lo scorso 12 ottobre.

"Ho bisogno dell'aiuto di tutti voi – scrive sui social – qualcuno ha foto o video dell'incidente di Dany? Ho bisogno di ricostruire quella maledetta mattina...e di capire realmente come sono andate le cose! Non mi darò pace finché non si saprà la verità".

Il ragazzo, che era in moto, indossava sia il casco che la tuta da motociclista. La dinamica di quanto è accaduto resta ancora ignota. Tantissimi i messaggi raccolti dal suo post, alcuni anche di persone che hanno sfiorato la tragedia.

"Io mi sono trovata proprio lì 10 minuti dopo l’incidente – ha scritto una donna – e ti assicuro che l’ambulanza era già sul posto...che cercavano di rianimarlo...niente traffico ancora solo 3 macchine in sosta sulla destra". "Mio marito ha rallentato ma mi ha detto che da come era secondo lui già era finito...io ho girato lo sguardo non sono riuscita ...posso solo dirti questo. Anche se non ci conosciamo ti abbraccio".

Alla ragazza alcuni hanno suggerito di richiedere a Tangenziale di Napoli le immagini della videosorveglianza, ma pare che fossero fuori servizio a causa di un furto di fili di rame.