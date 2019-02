Claudio Volpe morto a Poggioreale, il sit-in all'esterno del carcere

Sei dall'inizio dell'anno, 67 nel 2018. Si tratta delle morti avvenute nelle carceri italiane. Le associazioni di ex detenuti e i familiari protestano per il decesso a Poggioreale di Claudio Volpe, 34enne di Fuorigrotta, morto domenica nel padiglione Milano del carcere partenopeo.

La scorsa notte la protesta è stata durissima. Nel carcere così come all'esterno, dove il Sappe ha denunciato il lancio di bottiglie da parte di alcune donne nei riguardi di agenti di polizia penitenziaria.

Stamane un nuovo sit-in da parte di diverse associazioni e di volontari, oltre che di amici e familiari del detenuto morto. La vedova del 34enne ha accusato un malore mentre parlava con alcuni giornalisti. L'uomo, che ha lasciato una bambina di 5 anni – spiegano gli autori della protesta di stamane – sarebbe "deceduto a quanto dicono per infarto. La verità è che aveva la febbre molto alta da giorni e nonostante le richieste di visita medica non è stato ascoltato. Le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate e il personale medico non ha fatto in tempo a chiamare il 118, ormai era troppo tardi".

Dal 2000 ad oggi sono 2.899 le morti avvenute nelle strutture penitenziarie italiane, tra queste 1.059 sono suicidi. "Vogliamo giustizia e verità per tutti i morti in carcere, di malasanità, degrado e abbandono – proseguono gli autori della protesta – Verità per Claudio Volpe, per Ciro Rigotti, per Cosimo Caglioti e per tutti i detenuti e le detenute morte in carcere".

