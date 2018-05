Morto durante un'operazione: tutti assolti

Secondo l'accusa non si erano resi conto che il paziente, proveniente da Poggiomarino, aveva un femore rotto causandone la morte avvenuta poi a Scafati. Non per i giudici del tribunale di Torre Annunziata che hanno assolto i tre medici finiti sotto processo. “Il fatto non sussiste”, assolti con formula piena in primo grado i medici alla sbarra per il decesso di Ciro D'Auria datato 14 ottobre 2010.

Il pm della procura oplontina aveva invocato la condanna per tutti e tre gli imputati per un totale di tre anni e mezzo di reclusione. Il giudice Federica De Maio ha invece stabilito che non avessero alcuna responsabilità i tre camici bianchi dell'ospedale di Boscotrecase. Bisognerà attendere le motivazioni alla sentenza per sapere se la procura intenderà presentare appello.