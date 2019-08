Morto durante il viaggio di nozze, la moglie: "Non inviate più soldi"

Angela T., moglie del 40enne acerrano Ciro Chiariello morto in viaggio di nozze in Kenya, ha scritto un messaggio sui social con un appello: "Ringrazio tutte le persone per la solidarietà dimostrata, vi chiedo cortesemente di non inviare più soldi all’Iban. Le intenzioni iniziali erano altre ma la situazione sembra essere sfuggita di mano. Ringrazio tutti e vi prego di esserci vicini con la preghiera nel nostro dolore".

La donna si riferisce alla raccolta fondi partita per aiutare la famiglia a sostenere le spese del rientro dal Kenya della salma del 40enne, chiedendone la sospensione.

La morte di Ciro Chiariello

Una vera e propria tragedia, quella del 40enne. È stato colto da un malore fatale durante un'escursione: si era tuffato in acqua, per poi spegnersi improvvisamente davanti agli occhi della moglie. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio con cui l'intera comunità acerrana, e non solo, ha inondato le pagine social dei due coniugi.