Ciro Ascione, indagini serrate sulla morte del 16enne di Arzano

E' stato il segnale del suo cellulare a portare al ritovamento del cadavere di Ciro Ascione, nei pressi dei binari della stazione di Casoria. Del 16enne di Arzano non si avevano più notizie da sabato sera. Ore di angoscia e paura per genitori, familiari e amici, poi la tragica notizia arrivata nel tardo pomeriggio di ieri.

Ora si indaga per capire come Ciro sia morto. Le indagini sono affidate alla sezione omicidi della Squadra Mobile di Napoli.

Tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio. Le ferite sul corpo del ragazzo non sono del tutto compatibili con un impatto frontale o anche laterale con un treno in corsa, quanto piuttosto con una caduta dall’alto - spiega il Corriere del Mezzogiorno - . Ciro sarebbe caduto dal finestrino del treno regionale. Qualcuno potrebbe averlo spinto, forse in un tentativo di rapina o per altri motivi.

Fondamentale sarà ricostruire le ultime ore di vita del sedicenne e le vicende personali degli ultimi giorni. Nulla sarà tralasciato e fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sicurezza del treno.