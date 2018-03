"Come farò senza di te?": sgomento per la morte del 16enne Checco

Aveva sedici anni, una vita intensa, piena di amicizie. Il dramma nel fine settimana appena trascorso: Checco, come lo chiamavano gli amici, era alla guida della sua minicar, tanto desiderata. Il gruppo di amici si trova in piazza dei Martiri quando Checco accusa un malore all'interno dell'automobile. La corsa in ospedale si rivela inutile. Il ragazzo, originario di Fuorigrotta, perde la vita a soli sedici anni. Si chiamava Francesco Paone, aveva sedici anni ed era un ragazzo benvoluto e affascinante, che emanava tutta la forza dei suoi sedici anni.



Su facebook in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio di amici e parenti. "Piango al pensiero che tu non ci sia più. Sei stato un mio punto di riferimento. Buon viaggio". "Vola in alto, cuginetto". "Avevi sedici anni ma ne dimostravi molti di più. Sarai per sempre nel mio cuore".