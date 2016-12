Era andato a correre: trovato il corpo senza vita di Carmine Giampietro

Carmine Giampietro è morto. La vicenda del 39enne di Tufino la cui scomparsa, avvenuta ieri, era stata denunciata dai familiari, si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il cadavere dell'uomo – uscito di casa per fare jogging, attività per lui abituale – è stato scoperto a Roccarainola, in un fondo agricolo a non più di 50 metri dal cimitero.

Non si conoscono al momento i motivi della morte. Potrebbe esser rimasto vittima di un malore.

È stato ritrovato da alcune persone del luogo, che hanno notato strani riflessi provenire dall'appezzamento di terra. In corso le indagini per fare luce su quanto accaduto.