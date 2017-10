Maestra si spegne a 35 anni: lutto a Giugliano

Una perdita improvvisa e dolorosa. Carla Ferraro, maestra di 35 anni che fino allo scorso anno insegnava presso la scuola materna-elementare Kindergarten in via Roma a Giugliano, si è spenta per una leucemia fulminante. Il male l'ha uccisa in una settimana.

Carla lascia una bimba di tre anni e un marito. Cari e amici sono sconvolti da un lutto improvviso e inspiegabile. Soltanto poche settimane fa la maestra giuglianese aveva iniziato una nuova fase della propria vita, ottenendo l'insegnamento di ruolo e trasferendosi con marito e figlia a Modena.

La scorsa settimana la terribile scoperta, a causa di una tosse che accennava a diminuire. Inutile il ritorno a Napoli e l'inizio della chemioterapia al Cardarelli. Carla si è spenta ieri pomeriggio.