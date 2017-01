Bimba di 4 mesi morta a Procida, task force dal ministero della Salute

1 / 2

continua →

Una task force del ministero della Salute indagherà sull'episodio della piccola di 4 mesi deceduta ieri nell'ospedale di Procida. È la decisione del ministro Beatrice Lorenzin, che ha chiesto una relazione urgente su quanto accaduto nel nosocomio dell'isola. Intanto è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli un fascicolo per omicidio colposo.

La bimba era arrivata in ospedale venerdì scorso e poi dimessa. Ricondotta ieri mattina in ospedale – ad accompagnarla anche il pediatra – nonostante le manovre salvavita messe in atto dal personale della rianimazione per lei non c’è stato nulla da fare. Sarà necessario stabilire se tutte le procedure siano state eseguite in modo corretto, precisano dal ministero. La task force voluta dalla Lorenzin indagherà anche su altri due decessi: quello di una neo mamma a Vibo Valentia e di un feto a Roma.

LA TESTIMONIANZA DI UN MEDICO: "STAVA BENE"

CONTINUA