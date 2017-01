Visitata al Pronto Soccorso, poi torna a casa: morta bimba di 4 mesi

Una bambina di quattro mesi è morta questa mattina a Procida. La bimba era giunta nella giornata di ieri al Pronto Soccorso del Gaetanina Scotto accompagnata dai genitori ed era stata visitata dagli specialisti in servizio, per poi fare ritorno a casa.

Nella giornata di oggi la bimba è stata riportata dai genitori presso il presidio ospedaliero isolano, accompagnata anche dal pediatra di famiglia ma per lei, nonostante le manovre salvavita messe in atto dal personale della rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

“Siamo vicini al dolore della famiglia, apriremo subito un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità, ma dalle prime indagini tutti i protocolli paiono essere stati osservati”, dichiara in una nota il Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord Antonio d’Amore.