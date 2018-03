Morte Astori, la disperazione della fidanzata: "Voglio vederlo"

Francesca Fioretti, la compagna del calciatore della Fiorentina Davide Astori tragicamente spentosi ieri, originaria di Marano di Napoli, era un personaggio noto nel mondo della televisione, avendo partecipato a programmi televisivi come il Grande Fratello e Pechino Express. La coppia era stata avvistata spesso a Napoli in questi anni.

L'edizione odierna del Corriere della Sera svela dei toccanti retroscena su quanto è accaduto ieri.

Francesca era a Firenze quando è venuta a sapere della notizia. Voleva partire per Udine, vederlo per l'ultima volta.

Si erano conosciuti nel 2013 quando il calciatore giocava a Cagliari, allenato da Allegri.

La coppia ha una bambina di due anni, si chiama Vittoria. In un’intervista la Fioretti disse: “Col figlio si crea un legame talmente profondo da relegare tutto il resto in secondo piano. Voglio crescerlo io e ce la metterò tutta, non ho alcuna intenzione di lasciarlo con una tata per giornate intere”.