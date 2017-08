Morto in ospedale, si indaga per omicidio colposo

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per il decesso di Antonio Scafuri.

Il 23enne era stato ricoverato in codice rosso al Loreto Mare, in seguito ad un incidente stradale ed è stato costretto ad attendere alcune ore prima di essere sottoposto ad un esame diagnostico e trasferito al Vecchio Pellegrini.

Il fascicolo è stato assegnato al pm Michele Caroppoli della sesta sezione coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.

Gli inquirenti eseguiranno gli accertamenti necessari per stabilire le eventualità responsabilità per la morte di Scafuri procedendo all'acquisizione della cartella clinica e ascoltando alcuni testimoni, prima di nominare un medico legale per l'autopsia, che sarà svolta in questa settimana.

INTERROGATORI - "Voglio una battaglia di verità, Ho disposto un'indagine ispettiva: da stamattina il servizio ispettivo procede ai primi interrogatori al personale medico e paramedico e a tutti coloro che hanno avuto un collegamento diretto o indiretto con la vicenda", sono le parole di Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1.