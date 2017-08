Muore in ospedale dopo incidente, l'avvocato: "Vogliamo la verità a ogni costo" |VIDEO

Avvocati in tribunale, ispettori del Ministero all'ospedale Loreto Mare. Dopo la denuncia è il tempo delle verifiche nel caso Antonio Scafuti, il ragazzo di 23 anni ricoverato al Loreto Mare il 16 agosto, in seguito a un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter, morto dopo diverse ore di attesa nel Pronto soccorso di via Marina. Nel weekend la denuncia del responsabile del pronto soccorso che ha puntato il dito contro i medici di turno, che sarebbero satti colpevoli di non aver trasferito in tempo il ragazzo, sottovalutando il caso.

Ai nostri microfoni, Luigi Ascione, avocato della famiglia Scafuri, spiega quali saranno le tappe per scoprire cosa è veramente accaduto sia in strada che nei corridoi dell'ospedale. La famiglia, intanto, è in attesa di conoscere la data dell'autopsia, dopo la quale potrà esserci il funerale.