Morte Antonio Giglio, ennesimo rinvio per l'udienza davanti al Gup

È stata rinviata di nuovo l'udienza davanti al Gup di Napoli Luana Romano, sulla decisione di rinviare o meno a processo Marianna Fabozzi e Raimondo Caputo. Si tratta dei due accusati, a vario titolo, della morte del piccolo Antonio Giglio, bimbo di 4 anni (figlio della Fabozzi) precipitato da una finestra al Parco Verde di Caivano il 28 aprile 2013.

I due, ex compagni, sono già stati condannati per la morte di Fortuna Loffredo. In quel caso la donna - madre delle amiche della piccola vittima - per favoreggiamento, l'uomo per omicidio. Caputo, un anno dopo la morte di Antonio Giglio, gettò la bambina dal terrazzo dell'edificio in cui abitava: la piccola si stava ribellando alle violenze sessuali che subiva da lui.

Non essendo Caputo in videoconferenza, l'udienza è stata rinviata al 16 marzo prossimo. Era già stata rinviata ad oggi dallo scorso 11 ottobre.

La morte di Antonio Giglio era inizialmente stata archiviata come accidentale (la madre disse che il bimbo si era sporto dalla finestra per guardare un elicottero) Nel processo per la morte di Fortuna sono poi emersi ulteriori elementi che hanno portato, lo scorso 5 giugno, il gip Piero Carola a disporre per entrambi l'imputazione coatta.