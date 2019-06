Morte Antonio Giglio, imputazione coatta per la madre di Fortuna Loffredo e per il compagno

Il gip di Napoli Pietro Carola ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato l'imputazione per Marianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un'abitazione del Parco Verde di Caivano, il 28 aprile 2013. Per la donna è statoipotizzato il reato di omicidio, mentre per l'ex compagno, Raimondo Caputo, il favoreggiamento personale. Entrambi sono stati condannati per la morte di Fortuna Loffredo, deceduta dal medesimo palazzo di Caivano, un anno dopo il piccolo Antonio.

Incidente

Secondo la versione della madre, il bimbo sarebbe precipitato dopo essersi sporto troppo dalla finestra nel tentativo di guardare un elicottero. A riferire che Antonio Giglio non morì accidentalmente fu una donna, testimone della tragedia. Anche Raimondo Caputo ha accusato la compagna della morte del piccolo. Per il Gip la richiesta di archiviazione non poteva essere accolta perchè sono presenti sufficienti elementi che consentono di celebrare il giudizio. Per il giudice è inverosimile che un bimbo di 4 anni si arrampichi su una finestra per infilarsi nello strettissimo spazio di 25 cm, non avendo peraltro nessuna sedia o davanzale per arrampicarsi.

Troppe violenze

"Soddisfazione e richiesta di verità, finalmente oggi lo Stato vuole vederci chiaro e garantire giustizia, ma le istituzioni sarebbero dovute intervenire prima, soprattutto con una bonifica ambientale e di tutela dei cittadini, viste le inspiegabili morti e violenze su tanti bambini. Dobbiamo impegnarci per difendere tutti i bambini del mondo. Uno Stato presente ed attento avrebbe dovuto tutelare anche il piccolo Antonio, vittima innocente che almeno oggi merita giustizia", spiegano a NapoliToday gli avvocati Pisani.