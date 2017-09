Morto a 23 anni dopo un incidente: condannati due medici

Andrea Colace aveva 23 anni quando, in seguito ad un incidente in motorino, perse la vita il 10 luglio del 2010 all'ospedale Cardarelli. Sulla sua vicenda è andato avanti un procedimento giudiziario giunto ieri alla sentenza di primo grado: due chirurghi sono stati condannati, mentre un terzo è stato assolto.

Il giovane fu trasportato prima al Fatebenefratelli, poi trasferito al Cardarelli quando era ormai in condizioni ritenute dai medici disperate.

Non sono ancora state depositate le motivazioni della condanna, ma l'accusa per i medici dell'ospedale di via Manzoni è di omicidio colposo, avvenuto per presunti ritardi ed omissioni. A darne notizia è il Mattino.