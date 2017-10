Morte Alessandra Madonna, domiciliari confermati all'ex fidanzato

Arresti domiciliari confermati. È la decisione del Tribunale del Riesame su Giuseppe Varriale, il 28enne che ha trascinato la sua ex Alessandra Madonna con l'auto, provocandole ferite poi rivelatesi mortali, nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. Respinta l'istanza della difesa, che ne chiedeva la scarcerazione e la derubricazione del reato in omicidio colposo.

Il ragazzo ha fin qui sempre parlato di incidente, sottolineando di non aver mai voluto uccidere la ragazza. Nel suo racconto Alessandra non si rassegnava alla fine della loro storia. Quella tragica sera i due si erano incontrati nel locale dove lei lavorava, una serata trascorsa comunque in compagnia di amici. Poi la 24enne ballerina l'avrebbe aspettato sotto casa.

A quel punto la tragedia: lui è in auto, lei gli chiede di fermarsi a parlare. Varriale ha raccontato che le avrebbe chiesto di andar via, per poi fare due o tre metri in avanti con la macchina. Alessandra era a terra, nel sangue. Da lì l'inutile corsa in ospedale per farle salva la vita.

La decisione del Tribunale del Riesame è soddisfacente per gli avvocati della famiglia Madonna. Il 28enne dovrà difendersi dall'accusa di aver volontariamente ucciso la sua ex fidanzata.