Alessandra Madonna, l'ex ricorre al Riesame: "Scarceratelo"

Il suo avvocato presenterà oggi la richiesta di scarcerazione. Giuseppe Varriale, il 24enne di Mugnano ai domiciliari per la morte della sua ex, la coetanea Alessandra Madonna, aspetta fiducioso di poter tornare in libertà.

L'accusa, per il ragazzo alla guida dell'auto che – secondo le ricostruzioni degli inquirenti – avrebbe trascinato per metri e causato la morte della giovanissima ballerina di Melito, è di omicidio volontario.

Dopo l'autopsia sul corpo della ragazza, ieri è stata effettuata anche la perizia tecnica sulla vettura coinvolta nella tragedia. Dall'esame pare non siano emersi dettagli utili alle indagini.

L'aspetto più importante della battaglia legale in corso è stabilire se Alessandra sia morta in seguito al trascinamento lungo l'asfalto oppure – come invece sotiene il padre della vittima, il quale ha sottolineato il suo corpo non mostrasse graffi "da trascinamento" sulle gambe – sia stata investita.