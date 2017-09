Trascinata dall'auto del suo ex dopo una lite: muore ballerina 24enne

Non ce l'ha fatta Alessandra Madonna, la balleria 24enne di Melito che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, dopo un litigio, la ragazza si era aggrappata allo sportello dell’auto guidata dal suo ex è stata trascinata lungo un tratto di in via Cesare Pavese a Mugnano.

I due si erano lasciati mesì fa dopo cinque anni ed una convivenza. Poi l'incontro all'esterno di un locale di via Coroglio a Napoli e il viaggio in auto fino a via Pavese a Mugnano, dove avevano in passato convissuto. A quel punto il tragico epilogo con la lite le cui ragioni sono ancora da ricostruire.

Il ragazzo, coetaneo, si trova al momento agli arresti domiciliari ed il suo veicolo è stato sequestrato. Inutili le cure prestate dai sanitari del San Giuliano alla ragazza, le ferite riportate erano troppo gravi. Il decesso è avvenuto intorno alle 13.