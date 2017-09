Trascinata dall'auto e uccisa, l'ex fidanzato: "Non volevo, è stata una fatalità"

Racconta che non era nelle sue intenzione ucciderla, che è stata una fatalità. "Ad Alessandra volevo ancora bene. Sono distrutto, non faccio altro che pensare a quei momenti, a lei a terra, a quella maledetta corsa in ospedale". Sono le parole di Giuseppe Varriale, il ragazzo di 24 anni di Mugnano che è accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata trascinandola aggrappata alla portiera della sua auto.

È stato l'avvocato del giovane, ora agli arresti domiciliari, a riportare quanto spiegato dal giovane. L'accusa per il 24enne è pesante, omicidio volontario. "Il ragazzo è profondamente turbato e fino a ieri non era nemmeno a conoscenza del capo di imputazione – spiega però il suo avvocato – Lo abbiamo appreso soltanto dagli organi di stampa". La sua posizione è netta: "Quello che è certo è che Giuseppe non volesse ucciderla".

Martedì si terrà l'autopsia del corpo di Alessandra Madonna. Si spera che possano venrire alla luce punti non ancora chiari della dinamica di quanto accaduto. Inoltre – mediante esami tossicologici - verranno analizzate anche le condizioni del 24enne, così da sapere se fosse o meno sotto effetto di alcol o droghe.